Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 60

В Україні майже не залишилося засекречених документів часів СРСР

В Україні майже не залишилося засекречених документів часів СРСР

Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекречуванні документів часів СРСР, а її законодавство щодо цього є одним із найліберальніших

Про це заявив голова Державної архівної служби Анатолій Хромов під час пресконференції в Укрінформі на тему: «Розсекречення Державною архівною службою України архівних документів комуністично-тоталітарного режиму 1917-1991 років», яка відбулася 30 липня 2020 року.

Він нагадав, що в момент здобуття Україною незалежності в 1991 році засекречені архіви колишнього СРСР становили 50% від загальної кількості. Внаслідок системного розсекречення цих архівів у 2010 році ступінь засекреченості Національного архівного фонду залишався менш як 1%.

«У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими, закон говорить, що радянські грифи обмеження не є тотожними українським грифам секретності», - нагадав керівник Держархівслужби.

Водночас, за словами Хромова, й досі в українських архівах знаходять документи комуністичної доби під грифом «секретно».

«Після того, як ми проводили певні зміни в структурі державної архівної служби – несподівано виявили, що в державному режимно-секретному органі архівної служби продовжують зберігатися документи часів СРСР як, начебто, державна таємниця України. Була створена комісія, рішенням якої розсекречено майже 200 документів і видань», - розповів він.

На думку Хромова, при цьому не менш важливим є фізичний та інтелектуальний доступ до розсекречених архівів, над чим нині має працювати архівна служба.

-----

Детальніше зі статтею ви можете ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/Ws4dYxm

Відеозапис пресконференції за посиланням: https://cutt.ly/Ws4d6j4

Источник: minjust.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укрспецекспорт виконав два контракти ДОЗ: для правоохоронного органу та ЗСУ
Сегодня 08:17    32
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона “шведського столу” в їдальнях – затверджено рекомендації закладам освіти для роботи з 1 вересня
Сегодня 08:05    49
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 липня
Сегодня 06:51    56
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:10    77
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 06:00    88
Майже 400 тис осіб взяли участь у цьогорічній основній сесії ЗНО, з них на відмінно її склали 447 учасників
31.07.2020 09:53    118
Денис Малюська: продаж в’язниць має початись вже цього літа
31.07.2020 09:42    170
Швидка буде доїжджати до пацієнта скоріше, ми запровадимо новий принцип виклику без прив‘язки до області - Максим Степанов
31.07.2020 09:20    159
Небанківські фінансові установи можуть приймати документи із застосунку Дія
31.07.2020 08:49    89
У МОЗ повідомили, як вчитимуться школярі з вересня
31.07.2020 08:40    355
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 