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В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.

В Україні у суботу, 8 січня 2022 року, набули чинності зміни до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Документ визначає поняття "дискримінаційна реклама" і "дискримінаційна реклама за ознакою статі" та встановлює відповідальність за її розповсюдження.

Дискримінаційною рекламою вважається та, яка містить твердження чи зображення, дискримінаційні за ознаками: раси, кольору шкіри, політичних чи релігійних переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного чи соціального походження, громадянства, сімейного чи майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі - це та, яка містить твердження чи зображення щодо інтелектуальної, фізичної чи іншої переваги однієї статі над іншою, стереотипності ролі чоловіка чи жінки, пропагує принизливе чи зневажливе ставлення за ознакою статі, демонструє насильство, використовує зображення тіла як виключно сексуального об’єкта з метою привернення уваги до того, що не стосується рекламованого продукту.

Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець, виробник реклами та її розповсюджувач у розмірі п'ятикратної вартості її виготовлення чи розповсюдження. У разі неможливості встановлення вартості реклами, накладається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі - 5100 гривень).

Штраф за дискримінаційну рекламу роботи

У разі виявлення дискримінаційних ознак у рекламі послуг із працевлаштування, рекламодавець муситиме сплатити штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (нині - 65 тисяч гривень). Раніше така вимога передбачалась лише "на випадок безробіття".

Йдеться про зазначення у рекламі вакансії вимог щодо певного віку, статі чи раси кандидатів, їхніх релігійних переконань чи мовних ознак.

Нагадаємо, що ці зміни до законодавства про рекламу ухвалені відповідно до зобов’язань України за Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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