В Україні набули чинності спецмита майже на всі товари з Росії

Український уряд з четверга, 1 серпня, запровадив спеціальні мита на товари з Росії, які будуть стягуватися незалежно від інших зборів. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив ще 15 травня.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine News Today.

Згідно з повідомленням міністерства економічного розвитку і торгівлі, мита запроваджені майже на всі російські товари. Винятком міністр Степан Кубів тоді назвав лише товари чутливого імпорту, такі як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ і фармацевтичну продукцію. Однак у липні український уряд своїм рішенням додатково запровадив спеціальні мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом, а також на низку видів скрапленого газу. Ці збори також стягуватимуться з 1 серпня і будуть підвищені з 1 жовтня. Зокрема, спецмито на скраплений газ з серпня становитиме 3,75 відсотка й зросте до 4 відсотків з жовтня. Додаткові збори на дизель встановлені на рівні 1,75 відсотка з 1 серпня та 3 відсотки — з жовтня.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, сплачені суми спецмита спрямовуватимуться до спецфонду державного бюджету і використовуватимуться для фінансування заходів імпортозаміщення. Планується, що додаткові надходження від сплати цих спецмит до держбюджету у другому півріччі 2019 року становитимуть близько 3,7 мільярда гривень.

Українські заходи є дзеркальними щодо економічних санкцій Росії проти України. У грудні минулого року Росія заборонила імпорт з України сільськогосподарської продукції, промислових товарів, сировини та продовольства.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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