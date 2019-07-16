В Україні набув чинності закон про державну мову

В Україні 16 липня набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня.

Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Законом передбачено, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства. При цьому держава організовує курси української мови для дорослих і забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої можливості.

Згідно із законом, в Україні буде створена Національна комісія зі стандартів державної мови.

Відповідно до закону, особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою.

У той же час норма про те, що вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови, набуває чинності через 2 роки після набуття чинності закону. Також на два роки відтерміновано набуття чинності норми про складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України.

Законом визначені особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Серед них, зокрема, керівництво держави, депутати, судді, прокурори, службовці Нацбанку, особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, педагоги, медики державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

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