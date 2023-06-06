В Україні не буде кому створювати ВВП

● 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

● Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.

● Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є «упряжка», яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо.

● Коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, у той час як для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.

● Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianIF

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