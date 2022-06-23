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В Україні офіційно запрацювала «Карта Руйнувань»

В Україні офіційно запрацювала «Карта Руйнувань»

Діджитал платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну, публічно запустила ГО «Антикорупційний штаб». Туди додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо.

На нашій мапі вже півтори тисячі зруйнованих об'єктів. На сайті встановлений лічильник – і він жодного дня не зупинявся. Наша мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до «денацифікації», – розповів голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.

Карта сайту – тут (https://reukraine.shtab.net/).

Источник: https://t.me/spravdi/11331

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