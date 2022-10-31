В Україні оновили закон про призов до армії: що змінилося

Офіційно оприлюднено Закон України щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій.

Про це повідомляє тематичне видання "ЮрЛіга", посилаючись на "Голос України".

Зазначається, що відповідний закон був опублікований у державному "Голосі України" у п’ятницю, 28 жовтня.

Мова йде про Закон № 2678-IX "Про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану".

Зокрема, вже існуючий ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" доповнюється новою статтею, яка передбачає, що під час дії воєнного стану в Україні не буде проводитися призов на строкову службу.

Більш того, оприлюднений документ передбачає створення призовних комісій, які, згідно законодавства, розглядатимуть наступні питання:

● організація медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку;

● направлення призовників, які виявили бажання вступити до військових ВНЗ або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Журналісти нагадують, що закон офіційно набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Джерело: apostrophe.ua

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