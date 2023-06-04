В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків за кордон: кого це торкнеться

Через частіші випадки зловживань системою "Шлях", яка дозволяла військовозобов’язаним українцям тимчасово залишати територію України, прикордонники посилили правила виїзду.

Як нагадує пресслужба Держприкордонслужби, зловживання системою є правопорушенням, за яке загрожує відповідальність.

Зазначається, що через це 38 перевізників тимчасово втратили доступ до системи, 126 осіб отримали підозри, а 4 отримали вирок суду.

"Відповідні рішення ухвалилися в результаті випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України", — йдеться у повідомленні.

Джерело: telegraf.com.ua

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