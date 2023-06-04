Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 165

В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків за кордон: кого це торкнеться

В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків за кордон: кого це торкнеться

Через частіші випадки зловживань системою "Шлях", яка дозволяла військовозобов’язаним українцям тимчасово залишати територію України, прикордонники посилили правила виїзду.

Як нагадує пресслужба Держприкордонслужби, зловживання системою є правопорушенням, за яке загрожує відповідальність.

Зазначається, що через це 38 перевізників тимчасово втратили доступ до системи, 126 осіб отримали підозри, а 4 отримали вирок суду.

"Відповідні рішення ухвалилися в результаті випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України", — йдеться у повідомленні.

Джерело: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Скрытая российская повестка
Сегодня 11:00    113
Кремлю пора выходить с поднятыми руками
Сегодня 10:22    139
Харків третій за кількістю ВПО
Сегодня 09:54    162
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову розкритикував США
Сегодня 09:40    162
4 червня 1874 р. у Львові відбулися перші збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка
Сегодня 09:27    151
У парламентах країн НАТО Україну бачать членом альянсу
Сегодня 09:11    192
Харківщина. 4 червня
Сегодня 09:05    149
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:55    142
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:51    141
10 хороших новин 3 червня
Сегодня 08:43    165
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 