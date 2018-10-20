В Україні пропонують зробити онлайн послугою реєстрацію місця проживання

17 жовтня у приміщенні Верховної Ради відбулась презентація та реєстрація проекту закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Участь у заході взяв Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, народні депутати України.

Відповідний законопроект був розробений Офісом реформування адміністративних послуг. Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Підхід до реєстрації місця проживання в Україні не змінювався ще з радянських часів. Сьогодні процедура змушує кожного громадянина доводити державі своє право проживання у помешканні і збирати ряд довідок та підтверджень. Реформа передбачає введення принципу, за яким особі достатньо повідомити про своє місце проживання за допомогою однієї заяви. Нова система базується на повній довірі громадянам з боку держави, – пояснив важливість вдосконалення законодавства в сфері реєстрації місця проживання в Україні Максим Нефьодов.

Презентуючи законопроект, народний депутат України Сергій Березенко зазначив, що нова система зробить послугу реєстрації місця проживання доступною онлайн та скасовує додаткові документи і довідки.

Відповідно до положень законопроекту, заяву на реєстрацію місця проживання можна буде подати звичайним способом в органі реєстрації або ЦНАП, але тепер послуга реєстрації місця проживання стане доступною і через Інтернет. Простота і зручність цієї послуги зроблять її легкою і доступною для всіх громадян України, – відзначив народний депутат.

Згідно з проектом закону, для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки одна заява; не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи.

Проектом закону скасовується паперовий документообіг; усувається необхідність подавати громадянам довідки про місце проживання або склад сім’ї; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

В автоматичному режимі реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання здійснюватиметься на підставі відомостей з державного реєстра актів цивільних станів (ДРАЦС): реєстрація місця проживання новонародженої дитини, зняття з реєстрації місця проживання померлої особи/особи, оголошеної померлою, повідомлення про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років до органу реєстрації за попереднім місцем проживання дитини.

З огляду на прискорення темпу життя та зростання мобільності населення, надання послуг має відповідати потребам часу. З цією метою, в реєстрах територіальних громад будуть задіяні сучасні технології для взаємодії держави з громадянами, такі як номер мобільного та електронна пошта, – зазначив народний депутат Антон Геращенко.

У свою чергу, голова Офісу реформування адміністративних послуг Володимир Семеніхін підкреслив:

Щороку в Україні здійснюється більше 2 мільйонів реєстраційних дій, це – одна з найпопулярніших адміністративних послуг. Вдосконалення процедур дозволить кожному зареєструвати місце проживання з мобільного телефону і оплатити це онлайн. Державі час застосовувати технології та відповідати потребам громадян.

Встановлюється, що факт реєстрації не є підставою набуття особою або позбавлення її будь-яких прав на житло та інше майно, що знаходяться за адресою зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання.

З метою попередження прийняття незаконних рішень, у тому числі судових, встановлюється, що у разі виникнення спору (наприклад наявності незгоди власника житла) жодне рішення не може ґрунтуватися на одному лише факті реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи для:

підтвердження законності проживання у житлі (користування житлом),

вселення особи у житло або виселення з нього,

підтвердження факту проживання (непроживання) у житлі, зокрема з метою його приватизації або набуття права на спадкування за законом на зазначене житло або майно, що знаходиться за адресою зареєстрованого місця проживання,

нарахування плати за користування житлом та плати за житлово-комунальні послуги,

підтвердження факту оренди (найму) житла чи іншого платного користування житлом,

встановлення або скасування будь-яких прав та обов’язків для інших осіб, які проживають у житлі.

Забезпечується однократність включення виборця до Державного реєстру виборців, а також отримується оперативна інформація про кількість зареєстрованих або знятих з реєстрації осіб у відповідному населеному пункту (для аналізу чи є відхилення від звичайного рівня прибуття до населеного пункту або вибуття з нього осіб).

У разі здійснення реєстрації за однією адресою більше ніж трьох сімей, така реєстрація особи підлягає тимчасовому блокуванню та підтвердженню факту проживання. Зазначений механізм попередить масову реєстрацію за однією адресою (так звані «адреси масової реєстрації» або «рукавички»).

Аналогічна система реєстрації успішно працює в Нідерландах, Німеччині, Латвії та ряді штатів США.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»