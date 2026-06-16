В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей
(https://militarnyi.com/uk/news/v-ukrayini-z-yavyvsya-vazhkyj-pidvodnyj-dron-sea-trident-dlya-znyshhennya-strategichnyh-tsilej/)
Підводний апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі.
Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності.
У завдання можуть входити: проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів.
Технічні характеристики:
• максимальна дальність ходу: 2000 миль
• маса: 10 000 кг
• корисне навантаження: до 1000 кг
• габарити: 10 000 × 2 000 × 1 500 мм
• максимальна швидкість: 10 вузлів (18,5 км/год)
• крейсерська швидкість: 6 вузлів (11 км/год)
• робоча глибина занурення: 60 метрів
Джерело: militarnyi.com