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В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей

(https://militarnyi.com/uk/news/v-ukrayini-z-yavyvsya-vazhkyj-pidvodnyj-dron-sea-trident-dlya-znyshhennya-strategichnyh-tsilej/)

Підводний апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі.

Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності.

У завдання можуть входити: проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів.

Технічні характеристики:

• максимальна дальність ходу: 2000 миль

• маса: 10 000 кг

• корисне навантаження: до 1000 кг

• габарити: 10 000 × 2 000 × 1 500 мм

• максимальна швидкість: 10 вузлів (18,5 км/год)

• крейсерська швидкість: 6 вузлів (11 км/год)

• робоча глибина занурення: 60 метрів

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей

Джерело: militarnyi.com

Новости портала «Весь Харьков»

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