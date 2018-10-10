В Україні розробили законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отруєння бджіл пестицидами

В Україні розроблений та оприлюднений для громадського обговорення законопроект , яким передбачає збільшення відповідальності до кримінальної за порушення норм використання пестицидів та агрохімікатів.

Про це заявив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа під час зустрічі з пасічниками, передає AgroPortal.

За його словами, ця проблема з отруєнням бджіл виникла не в один момент – вона формувалася роками і спричинена надмірною дерегуляцією, суттєвим послабленням контролю цієї сфери та несвідомістю деяких суб’єктів господарювання.

Держпродспоживслужба усвідомлює необхідність врегулювання цього питання. З цією метою уже розроблений та оприлюднений для громадського обговорення законопроект про внесення змін до чинного законодавства щодо поводження з пестицидами та агрохімікатами. Законопроект пропонує збільшити відповідальність за порушення норм використання пестицидів та агрохімікатів аж до кримінальної відповідальності, — повідомив Лапа.

Законопроект також деталізує норми щодо інформування всіх зацікавлених сторін про застосування засобів захисту рослин для обробки земельних ділянок та чітко окреслює часові рамки такого інформування.

Зміни стосуватимуться законів «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист рослин», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про бджільництво» та Кримінального кодексу України.

Володимир Лапа також запевнив, що норми обробки полів літаком будуть також жорсткішими. Наразі напрацьовується новий проект закону про карантин і захист рослин, який буде максимально наближений до норм Єросоюзу і передбачатиме ряд новацій. Зокрема, йдеться про суттєве обмеження використання авіатранспорту для оброблення сільськогосподарських угідь, тим паче, якщо існують альтернативні способи. Очікується, що цей законопроект буде оприлюднений до кінця місяця.

З метою зняття з пасічників фінансового тягаря у зв’язку з проведення ряду досліджень через отруєння бджіл, Держпродспоживслужба запровадить проведення таких досліджень у рамках моніторингових програм. Для цього будуть передбачені відповідні кошти.

Таким чином, у випадку отруєння бджіл, всі необхідні дослідження будуть проводитися за рахунок Держпродспоживслужби, а не пасічника. Такі моніторингові дослідження будуть започатковані з наступного медоносного сезону, — додав Володимир Лапа.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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