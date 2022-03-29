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В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни “Знайди рідних”

Чат-бот дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незалежно від того, де вони зараз перебувають

В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни “Знайди рідних”

В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни “Знайди рідних”.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Чат-бот дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незалежно від того, де вони зараз перебувають.

“Наразі більше 3-х мільйонів українців перетнули кордон, а ще 13 млн змінили місце проживання і цей евакуаційний процес триває. Відтак реєстрація в чат-боті максимальної кількості людей надасть можливість швидко знайти рідних у разі втрати контактів”, – йдеться у повідомленні.

У чат-боті персональні дані учасників надійно захищені, а інформація про місце знаходження надається після підтвердження згоди того, кого розшукують, щоб уникнути небажаних ситуацій.

Посилання на чат-бот «Знайди рідних» – за цим посиланням

Відеоінструкція щодо користування є тут.

Чат-бот створено у взаємодії з ГО “Міжнародна асоціація кібербезпеки”, «Центром Методик та Координації Криптографічного розвитку», міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності» та за підтримки Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності.

Источник: lb.ua

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