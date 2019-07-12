В Україні створили понад 550 інклюзивно-ресурсних центрів

На даний момент в Україні вже створено і працює 561 інклюзивно-ресурсний центр.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Укрінформ.

Найбільше інклюзивних центрів створено в Київській області, найменше – у Києві, Закарпатській, Херсонській, Дніпропетровській та Львівській областях. Планується, що до кінця року в Україні відкриють ще 87 таких центрів.

Проблема функціонування таких центрів полягає у тому, що є невідповідність між кількістю інклюзивно-ресурсних центрів у певних регіонах відповідно до розрахункової кількості дитячого населення, а також неукомплектованість ІРЦ працівниками.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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