В Україні створили понад 550 інклюзивно-ресурсних центрів
На даний момент в Україні вже створено і працює 561 інклюзивно-ресурсний центр.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Укрінформ.
Найбільше інклюзивних центрів створено в Київській області, найменше – у Києві, Закарпатській, Херсонській, Дніпропетровській та Львівській областях. Планується, що до кінця року в Україні відкриють ще 87 таких центрів.
Проблема функціонування таких центрів полягає у тому, що є невідповідність між кількістю інклюзивно-ресурсних центрів у певних регіонах відповідно до розрахункової кількості дитячого населення, а також неукомплектованість ІРЦ працівниками.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу