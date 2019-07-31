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В Україні створили сайт небезпечних товарів

В Україні створили сайт небезпечних товарів

Україні запрацював сайт небезпечної нехарчової продукції. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Києві, передає УНН.

Сайт був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Наразі він працює у тестовому режимі.

"На сайті можна перевірити безпечність нехарчової продукції за категоріями: дитячі товари, мийні засоби, засоби вимірювальної техніки, електричне та електронне обладнання, паливо", - розповіли в управлінні.

Крім того, через сайт можна дізнатися інформацію про те:

- як купувати онлайн безпечно;

- що робити у разі порушення своїх прав як споживача;

- знайти контактні дані усіх органів ринкового нагляду та чітко вказану сферу їх повноважень.

Крім того, у тестовому режимі працює мобільний додаток "Купуй безпечне", який є інструментом для отримання інформації про небезпечну нехарчову продукцію.

Як повідомляв УНН, в Україні ситуація з якістю продуктів харчування негативна: кожен другий товар на полицях магазинів — фальсифікований. Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування — наслідок провальної реформи, вважають експерти.

“У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт Олексій Дорошенко.

Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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