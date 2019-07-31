В Україні створили сайт небезпечних товарів
Україні запрацював сайт небезпечної нехарчової продукції. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Києві, передає УНН.
Сайт був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Наразі він працює у тестовому режимі.
"На сайті можна перевірити безпечність нехарчової продукції за категоріями: дитячі товари, мийні засоби, засоби вимірювальної техніки, електричне та електронне обладнання, паливо", - розповіли в управлінні.
Крім того, через сайт можна дізнатися інформацію про те:
- як купувати онлайн безпечно;
- що робити у разі порушення своїх прав як споживача;
- знайти контактні дані усіх органів ринкового нагляду та чітко вказану сферу їх повноважень.
Крім того, у тестовому режимі працює мобільний додаток "Купуй безпечне", який є інструментом для отримання інформації про небезпечну нехарчову продукцію.
Як повідомляв УНН, в Україні ситуація з якістю продуктів харчування негативна: кожен другий товар на полицях магазинів — фальсифікований. Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування — наслідок провальної реформи, вважають експерти.
“У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт Олексій Дорошенко.
Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.
Источник: internetua.com