В Україні випустять нову серію марок на честь Дня захисників і захисниць

Укрпошта на честь Дня захисників і захисниць України випустить завтра перші марки в новій серії “Збройні Сили України”. Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram у четвер, 13 жовтня.

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«Завтра, на честь Дня захисників і захисниць України, ми випускаємо перші марки в новій серії “Збройні Сили України”: Сухопутні війська, ВМС, ТрО, ССО, Десантно-штурмові, ну і, звісно, віддамо честь «Привиду Києва» — Повітряним силам ЗСУ», - написав Смілянський.

Деталі

За його словами, у наступних випусках будуть й ГУР, зв’язківці, медики та інші.

«А в цьому, першому, випуску автор марок Антон Хрупін та наша команда Н. Мухіна та С. Гречко доклали максимум зусиль, щоб гідно відзначити наших героїв. Звісно, деталі запуску поки не розголошуємо, але всі марки, листівки та конверти, які теж мають благодійний компонент, можна буде придбати онлайн та у наших відділеннях. Буде світло чи не буде, а такі марки точно будуть, як і крутий мерч», - повідомив Смілянський.

Джерело: unn.com.ua

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