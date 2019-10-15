В Україні вперше почали виробляти власний титановий бронезахист (ФОТО)

В України опанували виробництво власної броні з титану й збираються використовувати цей легкий та міцний метал при виробництві новітніх бронежилетів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Про це в інтерв’ю під час виставки «Зброя та Безпека-2019» розповів керівник та засновник ТОВ «НВП «Темп-3000» Юрій Євтушенко.

«Зараз ми показуємо українське виробництво пластини з карбіду кремнію з титановою підкладкою. У росіян ударна в’язкість титану 600 Джоулів. Тут у нас титан український — ударна в’язкість 1400 Дж/см². Ми отримали такий результат, що вага пластини з карбіду кремнію в поєднанні з титаном така сама як в оксиду алюмінію, але надійність вища», – відзначив Юрій Євтушенко.

За його словами, на випробувальних стрільбах нова вітчизняна пластина витримала попадання зі снайперської гвинтівки СВД бронебійно-запальним патроном Б-32 (калібру 7,62х54) з відстані 10 метрів.

При цьому цілком можливо додатково збільшити захист.

«Тут (на пластині) титанова підкладка 3-4 мм. Збільшивши її товщину до 6-7 мм ми тримаємо вже бронебійний калібр 12,7 мм. Тобто з титаном вага 3,3-3,4 кг пластини на 6 клас (бронежилету). Якщо ми хочемо підняти його до бронебійних 12,7, додасться ще близько 900 грамів ваги. Буде 4,3 кілограма пластина важити», – розповів керівник українського підприємства.

При цьому він зазначив, що при наявності титанових пластин власного виробництва, їх вартість буде мало відрізнятися від ціни аналогічних пластин з інших матеріалів (наприклад від бронежилета 6 класу з поліетиленовими пластинами). Тому що Україна має власні великі родовища та видобуток цієї сировини.

«Ми готові вже зараз серійно виробляти бронежилети з титану. Ми зараз говоримо, що будемо робити цю продукцію спільно з двома Інститутами України — Інститут Проблем Матеріалознавства (Інститут Проблем Матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ) та Інститутом Патона (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона)», – повідомив засновник «Темп-3000».

За словами Юрія Євтушенко, наявних на даний момент в Україні потужностей вистачить, для виробництва необхідної кількості нових бронежилетів.

«Головне ми випробували, ми отримали результат. На території України. Тобто ми маємо технологію. Далі вже треба розвиватися. Тому що кераміку (для виробництва броне плит) теж не закуповують в таких надмірних масштабах. У нас є установка, ми можемо виробляти поки 2 тисячі пластин на місяць, це близько тисячі бронежилетів», – наголосив він.

Однак, для можливого використання українського титану у виробництві корпусів для бронетехніки або бойової авіації потребує певних вкладень та розширення потужностей. При цьому очільник «Темп-3000» повідомив, що представники виробництв техніки виявили зацікавленість до титанових виробів.

«Ось підходили до нас авіаціонщікі, а ми кажемо, що можемо бронювати таким чином (від калібру 12,7 мм)», – розповів Юрій Євтушенко.

«Для людини захист від такого великого калібру (12,7 мм) не передбачений. Але, в авіабудуванні вже передбачений. Бронювання техніки від 12,7, зупиняють техніку саме калібром 12,7 бронебійним, вже передбачено. Тому ми говоримо, що поєднання титану і карбіду кремнію підвищує урівень захисту», – наголосив він.

Варто додати, що в Україні до недавнього часу не виробляли якихось деталей з титану, тим більше броні з нього. Попри величезні запаси цієї стратегічної сировини (на момент розпаду СРСР всі родовища де добували титан були тільки в Україні) все виробництво готового й дуже дорогого продукту було зосереджене в РФ, а наша країна була лише дешевим постачальником сировини та як не дивно – деяких зразків техніки для виготовлення титанових деталей. Тобто маючи власну дешеву сировину й подекуди навіть власне устаткування, готові деталі за великі кошти (основним споживачем титану є ракето та авіабудування) наша країна купляла закордоном.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»