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В Україні ввели послугу “е-пенсія”

В Україні ввели послугу “е-пенсія”

Електронна система призначена для самостійного сбору документів для Пенсійного фонду з метою мінімізації адміністративного навантаження на громадян.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на facebook-сторінку першого заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування України Алексія Вискуба

Тепер з метою оформлення пенсії, призупинення, або відновлення виплат, Пенсійний фонд самостійно запросить усю необхідну інформацію, а користувачу необхідно буде лише звернутися до Фонду з необхідною заявою.

За допомогою системи “е-пенсія” будуть можна бути отримати такі послуги, як: призначення та перерахунок пенсії; призначення до пенсії надбавок, допомог, доплат і компенсацій; поновлення виплати пенсії; переклад із одного виду пенсії на інший.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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