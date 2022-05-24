В Україні закордонний та ID паспорт можна оформити одночасно

З 23 травня в Україні стала доступна послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Про це повідомили в МВС України та Державній міграційній службі України.

Як отримати

Наразі підставами для отримання послуги є:

● оформлення ID-картки вперше в 14 років;

● втрата документів або їх обмін у зв‘язку зі зміною персональних даних.

Куди звертатися

За отриманням послуги можна звертатися до:

● територіального підрозділу ДМС;

● центру обслуговування «Паспортний сервіс»;

● ЦНАП.

Вартість послуги*:

● 1105 грн (у разі оформлення протягом 20 робочих днів);

● 1583 грн (у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів).

*У разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта

У ДМС попереджають, що на період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.

Нагадаємо, у 2020 році Міграційна служба вперше запропонувала можливість одночасного оформлення паспорта та номера платника податків у межах послуги ID-14.

Источник: itc.ua

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