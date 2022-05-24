В Україні закордонний та ID паспорт можна оформити одночасно
З 23 травня в Україні стала доступна послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.
Про це повідомили в МВС України та Державній міграційній службі України.
Як отримати
Наразі підставами для отримання послуги є:
● оформлення ID-картки вперше в 14 років;
● втрата документів або їх обмін у зв‘язку зі зміною персональних даних.
Куди звертатися
За отриманням послуги можна звертатися до:
● територіального підрозділу ДМС;
● центру обслуговування «Паспортний сервіс»;
● ЦНАП.
Вартість послуги*:
● 1105 грн (у разі оформлення протягом 20 робочих днів);
● 1583 грн (у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів).
*У разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта
У ДМС попереджають, що на період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.
Нагадаємо, у 2020 році Міграційна служба вперше запропонувала можливість одночасного оформлення паспорта та номера платника податків у межах послуги ID-14.
Источник: itc.ua