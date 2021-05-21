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В Україні запрацюють європейські гігієнічні вимоги до виробництва та обігу мінеральних та джерельних вод

В Україні запрацюють європейські гігієнічні вимоги до виробництва та обігу мінеральних та джерельних вод

19 травня в Мін’юсті зареєстровано наказ Мінекономіки №741 від 12 квітня «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних».

Наказом визначаються гігієнічні вимоги до:

виробництва та обігу води природної мінеральної та води джерельної;

обладнання і технологічного устаткування, які використовуються під час вказаних вище процесів;

обробки води природної мінеральної та джерельної.

Також наказ врегульовує питання маркування і застосування щодо води природної мінеральної та джерельної окремих видів тверджень (як то: «стимулює травлення», «підходить для приготування їжі для немовлят» і т.п.).

Заступник Міністра Сергій Глущенко повідомив, що наказ ґрунтується і відповідає вимогам Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС 2009/54/EC від 18 червня 2009 року про використання і розміщення на ринку природних мінеральних вод.

«Запровадження європейських гігієнічних вимог сприятиме розширенню ринку реалізації українських мінеральних і джерельних вод, сприятиме залученню інвестицій у їх виробництво, створить умови добросовісної конкуренції на ринку. Крім того, реалізація наказу позитивно вплине на дотримання прав та інтересів споживачів», - зазначив Глущенко.

Наказ набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Детальніше з наказом можна ознайомитись за посиланням: cutt.ly/IzRtOCV.

Истчоник: me.gov.ua

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