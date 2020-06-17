В Україні запрацював інформаційний вебпортал «Крим – Це Україна»

15 червня 2020 року в Українському кризовому медіа-центрі в режимі онлайн відбулася презентація всеукраїнського онлайн-банку архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною «Крим – це Україна». https://crimea-is-ukraine.org/

Ініціаторами проєкту виступили: голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Богданович та головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун.

За словами голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова, наразі ми відходимо від архаїчної практики, коли архівісти виступали у ролі цензорів і одноосібно вирішували, яка інформація є доступною для широкого загалу, а яку не варто оприлюднювати.

«Наразі ми змінюємо концепцію свого розвитку і позбуваємося «радянщини». Місія архівіста – надати повний доступ до матеріалів фахівцям та дослідникам. Ми не інтерпретуємо документальні факти, ми залишаємо простір для ваших роздумів та умовиводів на підставі документальних свідчень. Саме у відкритості – наша сила. А українське суспільство, переконаний, здатне зробити належні висновки», - наголосив Анатолій Хромов.

Голова Державної архівної служби України також повідомив, що в рамках проєку «Крим – це Україна» центральними державними архівами та архівними установами областей виявлено чималу кількість документів, які представлені на вебпорталі у форматі докладних аналітичних оглядів з посиланням на відповідне першоджерело.

Учасники онлайн-пресбрифінгу висловили одностайне переконання у тому, що переписати історію неможливо. Якщо є документальні підтвердження того, що Крим – це Україна, то жодна пропаганда російських окупантів не може цього змінити.

На створеному інтернет-ресурсі розміщено понад 150 статей, присвячених передісторії розвитку Кримського півострова, його наявним історичним та культурним надбанням, особливостям життєдіяльності місцевого населення. Крім того, на вебпорталі «Крим – це Україна» можна знайти більше 20 публікацій аналітичних оглядів унікальних архівних документів та музейних експонатів з усієї України.

Наповнення вебсайту здійснюється у співпраці з Державною архівною службою України та газетою «Кримська світлиця». До проєкту мають змогу долучитися усі, хто цікавиться історією Криму, шляхом надання інформаційних матеріалів з відповідної тематики.

Источник: minjust.gov.ua

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