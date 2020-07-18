В Україні запрацював новий Реєстр будівельної діяльності та Публічний портал

В Україні почав працювати новий Реєстр будівельної діяльності та Публічний портал системи. Це перший етап впровадження Єдиної державної електронної системи у межах реформування галузі містобудування України.

Реєстр дозвільних документів ДАБІ багато років був місцем корупційний зловживань. Важливо, що на відміну від нього, новий Реєстр перебуває виключно у власності держави. Він захищений від несанкціонованого доступу та зберігається на національному провайдері хмарних сервісів та центрів обробки даних De Novo.

Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкту всі дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, відомості про учасників будівництва, фото та іншу інформацію. Так, можна буде запобігти внесенню некоректних даних до Реєстру. А також зробити процес моніторингу законності будівництва на всіх етапах швидким та ефективним.

Серед переваг нового реєстру – отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами.

Також автоматичні перевірки, реєстр не дасть зареєструвати об'єкт, який не відповідає законодавчим критеріям. А ще можливість наносити положення об'єктів на карту та зручне їх відображення за типами. Крім того, до нього інтегровано довідники та реєстри, такі як перелік атестованих осіб, об'єктів культурної спадщини та небезпечних об'єктів.

Важливо також, що усі документи з самого початку будівництва і до введення в експлуатацію створюються та верифікуються за QR-кодом одразу в Реєстрі.

Публічний портал державної електронної системи у сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності. Крім того, актуальну статистику щодо наданих послуг, оновлювану у реальному часі, онлайн-консультації через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків будівель.

Працівники будівельної сфери отримають захищений доступ до нового Реєстру через персональні електронні кабінети. Вхід до кабінету можливий лише з використанням КЕП. Це гарантуватиме захист даних та фіксування усіх змін в документах.

Новий Реєстр, електронний кабінет та Публічний портал – компоненти єдиної державної електронної системи. Загалом, Єдина система – ключовий елемент реформи містобудування. Її впровадження матиме значний антикорупційний вплив, оскільки дозволить усунути людський фактор у наданні послуг громадянам і бізнесу.

До речі, у липні заплановано наступний етап впровадження Єдиної системи – запуск Електронних послуг сфери будівництва на порталі Дія. Українці зможуть отримувати автоматизовані послуги у сфері будівництва для об'єктів з незначним класом наслідків (СС1).

Проєкт реалізовано у партнерстві Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації, Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та Офісу ефективного регулювання (BRDO) за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»