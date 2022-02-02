В Україні запустили сайт, який відстежує пересування російських військ на кордоні

В Україні запустили сайт 762project.org, який відстежує пересування російських військ на кордоні України. Його засновницею та авторкою стала Марго Гонтар — міжнародна журналістка «Голосу Америки» та засновниця проєкту StopFake.

Як вона розповіла в коментарі «Детектору медіа», задум проєкту з'явився в грудні 2021 року. 27 січня його вивели публічно в онлайн, і зараз працює тестова версія, яку планують покращувати. На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ.

Завдання проєкту, каже засновниця, — стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України, що дозволить відчути реальні масштаби загрози і розвінчуватиме фейки і пропаганду Кремля щодо відсутності військ в Україні чи на кордоні.

«Тому ми вирішили, що важливо, щоб на старті проєкт був саме російською та англійською мовами — щоб протидіяти контенту кремлівських медіа та пропаганди. Українська версія вже в розробці», — пояснила пані Марго.

Вона зазначає, що наразі велика частина інформації надходить від самих свідків пересування — цьому сприяють соціальні мережі.

«Але подібних відео дуже багато, і вони потребують аналізу та внесення в контекст. Саме цим ми і займаємось, спираючись на власне розслідування та на аналіз інших авторитетних розслідувальних груп. Для перевірки ми використуємо техніки OSINT-розвідки на основі відкритих даних — медіа, публікацій, соціальних мереж, даних супутників, перельотів, тощо, звертаємось за необхідності до наших експертів та джерел», — розповіла Марго Гонтар.

Проєкт волонтерський, і приєднатись до нього може будь-хто. Для цього можна написати сторінці 7.62 project у фейсбуці чи на пошту contact @762project.org або особисто Марго Гонтар. За цією ж адресою можна надсилати свідчення та докази переміщення російських військ.

«У проєкті є кілька постійних учасників, волонтерів та експертів, до яких ми звертаємось, з різних країн світу. Це журналісти, експерти з боротьби з дезінформацією, експерти з OSINT, IT, колишні та теперішні військові. Ми тільки починаємо, і ця мережа розширюється», — каже пані Марго.

Источник: detector.media

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