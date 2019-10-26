В Україні з'явилася банкнота найвищого номіналу

Із 25 жовтня в готівковому обігу України з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.

Уже відсьогодні в Україні планують ввести в обіг близько 5 мільйонів штук нових банкнот. На лицьовому боці нової купюри українці побачать портрет вченого Володимира Вернадського, на зворотному боці – будівлю Національної академії наук України. Як зазначають у Нацбанку України, нова банкнота має більш ніж 20 елементів захисту, що дозволяють гарантовано підтвердити її справжність. Це елементи захисту паперу, інноваційні поліграфічні елементи захисту, а також «віконна» захисна стрічка та елемент SPARK.

«Це елементи з оптично-змінним ефектом: при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки, а колір елемента SPARK поступово міняється від золотистого кольору до нефритового», – додали в НБУ.

Робота над оформленням банкноти тривала трохи більше одного року. Також за цей час було вироблено її систему захисту, опрацьовано логістичні питання. Близько чотирьох місяців тому банкноту презентували, аби всі банки змогли встигнути налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування), а громадяни – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

Тому вже від 25 жовтня Національний банк почне підкріплювати новою банкнотою банки в усіх регіонах, що означає, що цього дня фінансові установи зможуть уже видавати її клієнтам. Проте, нова купюра – не єдине оновлення у грошовій системі України. Нагадаємо, у квітні минулого року в гаманцях українців почали з’являтись монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні. НБУ припинив випуск відповідних банкнот, поступово виводячи їх з користування.

Також у НБУ запланували, що цього року в обіг увійде монета 5 гривень, а з 2020 року – 10 гривень. Паралельно з появою монет вищого номіналу з обігу зникнуть 1, 2, 5 і 25 копійок. Так, з жовтня монети 1, 2 та 5 копійок уже перестали бути платіжним засобом в Україні.

Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки що залишається платіжним засобом.

Рішення про вилучення дрібних монет з обігу – це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні. Загалом в Україні мають намір скоротити номінальний ряд гривні із 17 до 12 номіналів. Як зазначив голова Національного банку України Яків Смолій, такі зміни в номінальному ряді банкнот і монет спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні, і завдяки оптимізації у перспективі номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. У такий спосіб він наблизиться до найпоширенішої світової практики.

– Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Так він стане більш упорядкованим. Саме ряд з 11–13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу – від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними, – уточнив Яків Смолій.

Щодо введення банкнот великого номіналу, то це, за словами голови НБУ, має знизити витрати на обслуговування готівкового грошового обігу. З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже фактично не використовують монети дрібних номіналів, натомість з’явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Зокрема, монети 1, 2 та 5 копійок зрідка використовуються в розрахунках за товари та послуги й майже не повертаються з обігу до банківської системи. Водночас усі моделі, які центральні банки застосовують для визначення оптимального номінального ряду, свідчать, що настав час вводити в обіг новий найвищий номінал банкнот.

Останнього разу Національний банк вводив в обіг новий номінал 13 років тому – у 2006-му. Це була банкнота номіналом 500 гривень. Тоді середньомісячна заробітна плата становила близько 1000 гривень і розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу.

– З того часу багато змінилося. Зросли доходи українців, середньомісячна заробітна плата в Україні за цей час зросла майже вдесятеро. Зараз для отримання середньомісячної заробітної плати необхідно вже не менше 20 банкнот. Як наслідок, стало більше грошей у гаманцях – обсяг готівки в обігу зріс більш ніж уп’ятеро, до майже 380 мільярдів гривень, – пояснив Яків Смолій.

Необхідність введення нового номіналу підтверджується й іншими розрахунками. Так, у структурі банкнот в обігу найбільшу питому вагу зараз мають банкноти номіналами 500 гривень – понад 55 %. Зважаючи на світовий досвід, наближення до рівня 50 % свідчить про необхідність введення в обіг вищого номіналу.

У найближчих планах Національного банку – завершити цей номінальний ряд удосконаленими банкнотами номіналом 50 та 200 гривень. Водночас НБУ розпочне підготовку до роботи над дизайном наступного – ще сучаснішого – покоління гривні.

– Ми прагнемо, щоб нове покоління гривні не лише віддавало шану історії Україні і ключовим історичним постатям, які її будували, а й відображало сучасні цінності українців, – зауважив голова Нацбанку.

Источник: slk.kh.ua

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