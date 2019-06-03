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В Україні з’являться шерифи

В Україні з’являться шерифи

В Україні 28 травня 2019 років запустили проект «Поліцейський офіцер громади». Він передбачає заміну дільничних на офіцерів громад, які будуть мати більше повноважень і насправді займатися проблемами на місцях.

В рамках проекту близько 30 офіцерів громад почнуть працювати в тестовому режимі в Дніпропетровській області. До кінця року планується забезпечити офіцерами всі територіальні громади, а у 2020 році — всю Україну. Пише ETCETERA.MEDIA.

У Нацполіції планують зробити офіцера громади функціонально і процесуально самостійною. Найголовніша мета — забезпечити громади вартовим, який буде жити та працювати в цій громаді. Сьогодні ж дільничні часто не живуть в тому місці, яке їм підзвітний. Крім цього, їх часто залучають до виконання інших функцій — конвоювання, охорони масових заходів тощо. У МВС хочуть, щоб офіцер громади відповідав тільки за одну ділянку, і ставав першим, до кого будуть звертатися люди, які зіткнулися зі злочином.

Відзначається, що офіцер буде звітувати не тільки перед керівництвом поліції, але і перед суспільством. Думка громади враховувати при підписанні контракту з правоохоронцем, при прийнятті рішень про заохочення чи покарання силовика. Передбачається, що офіцер буде більше часу приділяти спілкуванню з суспільством, профілактиці злочинів та пригод.

Офіцерам громад обіцяють надати службовий автомобіль, офісне приміщення з технікою і планшет. Забезпечувати міліціонера за необхідне будуть спільними зусиллями Нацполіції й місцевої влади. До речі, офіцеру обіцяють зарплату на рівні 12 тис. гривень.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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