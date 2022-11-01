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В Україні з'являться точки із доступом до інтернету від Starlink у публічних місцях

В Україні зявляться точки із доступом до інтернету від Starlink у публічних місцях

В Україні облаштують точки публічного звʼязку, які працюватимуть незалежно від стану енергомережі.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

За словами посадовця, невдовзі Україна отримає ще 1570 терміналів Starlink від Польщі. Частину з них використають для створення публічних точок Wi-Fi. Міністерство прагне забезпечити українців максимально сталим звʼязком навіть у періоди відключень електрики.

«Хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. В тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі», — пояснив Федоров.

Поки важко сказати, скільки буде таких точок. Вже цього тижня міністерство створить кілька тестових спотів, а в найближчий місяць — почне масштабувати проєкт.

Джерело: chas.news

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