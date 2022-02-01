В Україні зросли ціни на пластикові пакети

Із 1 лютого 2022 року суттєво здорожчали мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, відповідне урядове рішення має обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,5 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Крім того, з 10 березня 2022 року заборонять розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиноюменше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Источник: biz.censor.net

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