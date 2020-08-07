В українських університетах з’явиться курс з інноваційного підприємництва – долучитися до пілотного проєкту можна до 15 серпня

У вересні стартує пілотний проєкт “Підприємницький університет”, у межах якого в українських вишах викладатимуть курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”. Його запроваджує Стартап-інкубатор YEP спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес та Українським фондом стартапів.

Головна мета проєкту – розвиток підприємницької освіти та стартап руху в університетах України.

На першому етапі курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами” буде впроваджено в пілотних університетах. Його інтегрують у межах наявних дисциплін або включать як предмет на вибір.

У першому семестрі 2020-2021 навчального року викладачі університетів пройдуть попереднє навчання за тематикою курсу (онлайн 26-28 серпня), а також отримуватимуть постійну підтримку експертів та менторів YEP.

Під час курсу студенти створять власні стартап проєкти та подадуть їх на участь у конкурсі стартапів. Найкращі команди отримають індивідуальну менторську підтримку від YEP, Дія.Бізнес, Українського фонду стартапів, Cisco, OKKO, Genesis, REACTOR.UA, TechUkraine та інших партнерів проєкту.

“Ми давно працюємо з університетами, але вперше інтегруємо управління стартапами в освітній процес. Робота студентів над стартапами буде зараховуватися як офіційна дисципліна в університеті. Дуже важливо також, що ми будемо постійно підвищувати кваліфікацію викладачів цього курсу”, – коментує засновник YEP Андрій Заікін.

Програма курсу пройшла рецензування міжнародних партнерів та експертів: Університету Штату Північна Кароліна (США), Університету Тарту (Естонія), Олени Донець (екс-директорка стартап-акселератору Тель-Авівського Університету, співзасновниця Duco.io, Ізраїль).

“Сьогодні українські винахідники, інноватори, засновники стартапів справді мають обмежений доступ до знань про те, як перетворити свої розробки чи креативні ідеї на інноваційні продукти та послуги. Тож ми сподіваємося, що цей проєкт розширить можливості такого доступу. З одного боку, курс дасть нові знання та практики студентам і викладачам, а з іншого – у перспективі дозволить університетам залучити додаткові кошти від впровадження своїх розробок. Також важливо, щоб у курсі був акцент на розгляд кейсів з науковою складовою”, – зазначає генеральна директорка директорату науки та інновацій МОН Юлія Безвершенко.

Щоб приєднатися до програми, уповноваженим особам від університетів необхідно до 15 серпня заповнити анкету: https://bit.ly/2X6tL6M

Університети, що візьмуть участь в пілотному проєкті, зможуть долучитися до наступних етапів проєкту “Підприємницький університет”.

“Національний проєкт Дія.Бізнес передбачає комплексну та повноцінну допомогу підприємцям за рахунок створення екосистеми підтримки підприємців. Для нас важливо, щоб люди починали власний бізнес і успішно його розвивали. У цьому контексті формування підприємницьких навичок в університеті є важливою складовою проєкту Дія.Бізнес”, – каже заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Ініціативи YEP реалізуються за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Нагадуємо, що 3 серпня почалася державна атестація наукової діяльності вишів, прийом документів триває до 18 вересня.

Источник: mon.gov.ua

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