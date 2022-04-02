В Україну від початку війни з Польщі повернулося 370 тисяч українців

В Україну з Польщі повернулися 370 тисяч українців.

Дані польської прикордонної служби свідчать, що у понеділок, 28 березня, приблизно 12 тисяч людей повернулися в Україну, у вівторок - 13 тисяч. Загалом від початку російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

Видання Politico зазначає, що причини повернення українців додому різні. Наприклад, деякі люди так і не змогли знайти житло за межами спеціальних притулків на кордоні. У декого закінчилися гроші, а у Польщі спостерігаються затримки з соціальними виплатами для біженців.

Волонтери, що працюють на кордоні, допомогаючи українським біженцям, також відзначають, що на вокзалі у Перемишлі починають утворюватися черги українців, які хочуть повернутися. Люди прямують у Львів, Київ та Одесу.

Загалом, наразі Польща прийняла близько 2,3 мільйонів українців.

Нагадаємо, що повертатися до своїх домівок вимушеним переселенцям можна лише після відповідного погодження органів влади, ДСНС України та Національної поліції України. Так, у Києві впродовж останніх тижнів вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.