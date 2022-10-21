В «Укренерго» повідомили про відключення електроенергії в чотирьох областях

Сьогодні відключення електроенергії торкнуться Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Київської областей, а також Києва, повідомили в компанії «Укренерго».

«Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости