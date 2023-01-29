В уряді обговорюють підвищення тарифів на "комуналку" після завершення опалювального сезону

Це дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи, повідомив в (https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/v-urjadi-khochut-pidvishchiti-komunalni-tarifi-shchob-platiti-hidni-zarplati-enerhetikam.html) етері марафону голова нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський.

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", - сказав він.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/51956

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