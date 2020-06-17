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В уряді спрогнозували цьогорічний урожай зернових, він буде меншим на 10 мільйонів тонн

В уряді спрогнозували цьогорічний урожай зернових, він буде меншим на 10 мільйонів тонн

Цьогоріч Міністерство економіки очікує урожай зернових у понад 68 мільйонів тонн (у минулому році урожай становив 78 мільйонів).

Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко на брифінгу.

"На цей рік ми прогнозуємо більше 68 мільйон тон зернових, і 20 мільйон тонн олії (соняшник, соя, ріпак), 9 мільйонів цукрових буряків , 20 мільйонів картоплі і 9 мільйонів тонн овочів", - заявив міністр.

За словами міністра через посушливість погоди першопочатковий прогноз був нижчим за 68 мільйонів тонн, проте згодом погода стабілізувалась.

"Минулий рік було 78 мільйонів тонн, не думаємо що цьогоріч буде такий обсяг", - резюмує Петрашко.

Також Мінекономіки не прогнозує зміни показника з експорту зерна на майбутній сезон і очікує, що він буде на рівні нинішнього.

Источник: epravda.com.ua

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