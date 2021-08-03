В «Уроках пам’яті» у Лозовій взяли участь понад 700 осіб

Захід, який пройшов 31 липня, зібрав учасників АТО/ООС, членів родин загиблих захисників України, волонтерів, школярів, студентів.

Захід подібного формату вперше проводиться на Харківщині. Він відбувся за ініціативи ГО «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» та за підтримки Харківської обласної державної адміністрації.

Учасники заходу мали можливість отримати цікаву та корисну інформацію про історичні події, що відбувалися на Харківщині та Лозівщині з прадавніх часів і до сьогодення. Крім того, на сцені Лозівського палацу культури з концертною програмою виступили місцеві колективи.

Також учасники зустрічі вшанували пам’ять загиблих захисників України, що народилися та мешкали на Лозівщині, хвилиною мовчання.

«"Уроки пам’яті" – це захід, який дозволяє кожному, ніби особисто побувати на сторінках вітчизняної історії, пов’язаної з боротьбою українців за право мати власну незалежну державу. Проведення подібних заходів – це приклад взаємодії органів влади та громадськості з метою патріотичного виховання молоді. Найменше, що ми маємо зробити для тих, хто віддав своє життя, щоб ми могли жити під мирним небом, - це за будь-якої можливості доносити до наших дітей, школярів, студентів та всіх інших громадян інформацію про подвиг захисників України, яких уже, на жаль, немає з нами», – зазначив начальник Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації Олег Пуль, який взяв участь у заході.

Також участь в «Уроках пам’яті» взяв голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Харківській обласній державній адміністрації, заступник голови Харківської обласної філії Громадської організації «Товариство ветеранів антитерористичної операції» Михайло Соколов.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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