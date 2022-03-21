В Запорізькій області одним пострілом знищено російський танк вартістю кілька мільйонів доларів

128 окрема гірсько-штурмова бригада знищила основний бойовий танк російської армії, широко розрекламований і розхвалений Т-90 «Владімір». Екіпаж танка також знищений.

Для ураження цієї «грізної» машини вистачило одного пострілу з протитанкового ракетного комплексу, повідомляє Міноборони України.

Т-90 оснащений 125-міліметровою гладкоствольною гарматою, комплексом «Айнет», що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом, лазерним прицілом-дальноміром і тепловізійними камерами (їх залишки видно на фото). Танк експортується в багато країн, його вартість станом на 2019 рік складала 2,5–3,5 мільйонів доларів.

Прикріплені до танку дві металеві бочки з додатковим пальним свідчать, що танкісти не сподівалися на своєчасну доставку дизеля автозаправниками й самотужки намагалися проїхати по території України якомога далі.

Агентство Телевидения Новости