В здание Харьковской облгосадминистрации теперь можно пройти по электронным документам

Теперь в здание Харьковской облгосадминистрации можно пройти по электронным документам при помощи приложения «Дія».

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Как на практике работает приложение на входе в здание на ул. Сумской, 64, протестировал председатель ХОГА Алексей Кучер.

Глава области прошел в здание, имея только гаджет с приложением.

«Мы обеспечили возможность проходить через пункт пропуска в ХОГА, идентифицируя личность через QR-код с помощью приложения «Дія». Харьковская облгосадминистрация - пока единственное и первое учреждение на территории региона, внедрившее такую ​​систему. Хочу обратиться к нашим жителям: если вы пользуетесь «Дією», то можете не носить с собой бумажные документы. Это удобно: вы прибыли, вас идентифицировали, и вы дальше проходите по своим делам», - рассказал он.

Как сообщил директор Департамента цифровой трансформации региона ХОГА Артем Ткаченко, пользоваться этим приложением удобно и безопасно для граждан, так как при считывании охранник не может ни снять скриншот, ни сохранить идентификационные данные человека, входящего в здание.

«Это невозможно на уровне системы. Поэтому персональные данные человека не будут разглашены», - отметил он и добавил, что процесс внедрения новой системы запущен Кабинетом Министров Украины, чтобы постепенно отказаться от использования бумажных и пластиковых документов при идентификации личности.





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