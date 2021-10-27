В здании Чугуевского ФОКа приступили к утеплению купола

Строители также приступили к работе по благоустройству, вскоре будут укладывать асфальт.

«Сейчас уже готовят к пуску тепловую систему, чтобы обеспечить помещение теплом во время проведения отделочных работ, - отметил заместитель Чугуевского городского головы Константин Бармин. - Для Чугуевской громады, я надеюсь, это будет новый очаг для спортивной жизни. Мы планируем здесь проводить спортивные соревнования на разных уровнях. Очень благодарны подрядной организации, которая серьезно отнеслась к своим задачам и плодотворно работает».

Также внутри ФОКа заканчивают подготовку к отделочным работам. Через 2 недели строители планируют завершить утепление купола и накрыть его крышей. Утепление производят минеральной ватой толщиной 250 миллиметров, а затем закроют все профлистом. После чего перейдут к внутренним работам.

«Планируем до конца года все закончить: отделку, тепло, свет, воду, благоустройство участка. В настоящее время заканчиваем перегородки, санузлы, душевые кабинки, раздевалки, склады для инвентаря. То есть параллельно производим отопление и водоснабжение. А уже со следующей недели будем заниматься шпаклевкой, штукатуркой, плиткой, электричеством», - сказал прораб Александр Нестеренко.

По проекту на территории ФОКа предусмотрена зеленая зона, установка светодиодных (LED) уличных светильников и обустройство автостоянки.

Отметим, новый ФОК возводят в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Агентство Телевидения Новости