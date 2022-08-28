В Золочівській громаді збирають інформацію щодо кількості місцевих, готових евакуюватися

Жителів Золочівської громади Харківської області просять повідомляти про згоду або відмову від можливої евакуації перед осінньо-зимовим періодом. Зразки заяв місцева влада отримала від обласної військової адміністрації.

Про це в коментарі місцевій газеті «Зоря» повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«Йдеться про можливу евакуацію. Можливу. Йде відповідна підготовча робота. Кабінет міністрів відпрацьовує питання евакуації тих територій і громад, які розташовані в зоні бойових дій під постійними обстрілами. Йдеться про те, що на цих територіях немає чіткої підготовки до осінньо-зимового періоду, а, якщо і є, то можливі удари по енергомережах, по газомережах, тому, можливо, не буде електроенергії, газу, води», – пояснив Коваленко.

За його словами, громада отримала зразки документів, які мають заповнити місцеві жителі.

«Ведеться робота і в Золочеві, і в старостинських округах щодо можливої евакуації. Забезпечення транспортом, маршрути, куди ми переїжджатимемо. Поки ми не можемо сказати, до якої області. Чи це буде захід України, чи це центр України», – каже Коваленко.

«Потрібні кошти на автобуси, потрібні кошти на поїзд, якщо ми рухатимемося, потрібні кошти на перебування в місцях евакуації. Це величезні кошти, які закладає Кабінет міністрів України. Тому йде відповідна підготовча робота, щоб розуміти, скільки людей приїдуть, скільки коштів прийде. У тих громадах або місцях, де перебуватимуть наші земляки, там мають чекати. Щоб на них уже чекали, ними займалися, відповідні кошти закладені були», – додав голова громади.

За його словами, відмовою від евакуації людина бере відповідальність за дії у разі надзвичайної ситуації на себе.

«Я відчуваю, що левова частина населення залишиться на місці. Але є люди, які хочуть виїхати – і переселенці, і ті, хто боїться війни. Але люди не хочуть, особливо на тих територіях, де не так сильно обстрілюють, залишати житло, майно. Вони зібрали городину, зробили консервацію. Як це кидати, виїжджати? Але є інша сторона, про яку ми говоримо – світло, газ, вода, дороги чистити потрібно», – пояснив Коваленко.

За його словами, у громаді нараховується 4700 домоволодінь, які опалюються дровами. На придбання останніх необхідно 83 млн грн, ще 16 млн грн – на доставку.

Агентство Телевидения Новости