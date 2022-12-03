Держава
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03.12.2022 17:16
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В Ізюмі з’являться вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри і гетьмана Полуботка

В Ізюмі з’являться вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри і гетьмана Полуботка

Рішення про перейменування 22 топонімів, пов’язаних з рф та срср, ухвалила топонімічна комісія міста Ізюма. Про повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін на своїй сторінці в Facebook.

«Вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи. Вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери. Площа Революції – площа Героїв Крут. Вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного. Вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська. Вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова. Вулиця Тургенєва – вулиця Джохара Дудаєва. Вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри. Вулиця Волоха – вулиця Гетьмана Полуботка. Вулиця Камчатська – вулиця Аляски», йдеться в повідомленні.

Надати повну інформацію Володимир Мацокін пообіцяв після ухвалення відповідного рішення головою військової адміністрації.

Агентство Телевидения Новости

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