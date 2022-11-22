В Ізюмському районі впродовж тижня відновили 5 переправ до населених пунктів

Кожного дня дорожники повертають життя на деокуповані території Харківської області, проводять демонтаж зруйнованих конструкцій штучних споруд.

Силами ДП “Дороги Харківщини” забезпечено проїзд до смт Борова.

Під час відступу російські війська підірвали місток на автодорозі С210512, який веде до Борової. Ця переправа з’єднувала дві частини населеного пункту й відігравала значну роль у вирішенні логістичних питань громади.

Дорожники уклали водопропускні труби, влаштували насип та асфальтне покриття. Всього до робіт на об’єкті було залучено 18 працівників та близько 10 одиниць техніки.

Наразі завдання виконано в повному обсязі. Проїзд забезпечено.

Крім цього, фахівці Служби автомобільних доріг Харківської області впродовж тижня відновили ще 4 тимчасові переправи до населених пунктів Ізюмського району на автодорогах державного значення:

Т-21-10 через річку Сіверський Донець, в межах села Байрак;Т-21-15 через канал Дніпро-Донбас, в межах села Грушеваха;Р-79 в межах села Велика Комишуваха;Р-78 на дорозі Харків-Зміїв-Балаклія.

Відновлені об‘єкти дали змогу запустити нові логістичні маршрути.

Нагадаємо, загалом в області внаслідок російських атак було зруйновано 25 мостів. Наразі відновлено рух на 14 тимчасових переправах, ще шість – перебувають в роботі.

Агентство Телевидения Новости