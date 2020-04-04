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Вадим Пристайко: Програма діяльності Уряду - план реагування на пандемію коронавірусу та підтвердження стратегічного курсу України на ЄС і НАТО

Вадим Пристайко: Програма діяльності Уряду - план реагування на пандемію коронавірусу та підтвердження стратегічного курсу України на ЄС і НАТО

На своєму засіданні Кабінет Міністрів України затвердив Програму діяльності. Так, серед основних пріоритетів роботи Уряду визначено незмінність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, втілення Цілей сталого розвитку. Це дозволить реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, що передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України.

“Україні потрібен план реагування на надзвичайні ситуації для подолання пандемії COVID-19, її економічних та соціальних наслідків. Програма, схвалена Урядом, дає нам такий план. Ми зосереджуємось на нагальних потребах, але не знімаємо фокус уваги зі стратегічних пріоритетів, включаючи цілі сталого розвитку”, - коментує документ Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Віце-прем'єр-міністр також додав, що в умовах викликів, з якими стикається Україна, важливо зберігати потужну взаємодію з міжнародною спільнотою у протидії пандемії та її негативних наслідків.

“Жодних пауз у реформах. Європейська та євроатлантична інтеграція залишаються основою нашої трансформації. Наші пріоритети: імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, галузева інтеграція, реформи сектору безпеки відповідно до стандартів та принципів НАТО”, - додає Вадим Пристайко.

Источник: kmu.gov.ua

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