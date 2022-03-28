Важливо: “Харківобленерго” просить передати дані лічильників

Для проведення правильного розрахунку споживання електричної енергії АТ “Харківобленерго” просить передати дані приладів обліку за березень поточного року.Побутовим споживачам показання лічильників треба передати протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця). Таким чином показання за березень необхідно передати у період з 30 березня до 3 квітня включно.Нагадуємо про зручні та прості інструменти передачі показань на вибір (https://www.oblenergo.kharkov.ua/pokaz).Юридичним особам звіти за спожиту електричну енергію або інформацію стосовно споживання електричної енергії необхідно направити за допомогою Telegram або на електронні адреси (https://www.oblenergo.kharkov.ua/consumers/yuridicheskim-licam-distancionnoe-obsluzhivanie).Дякуємо кожному споживачу, які в складний для Батьківщини та українського народу час виконують договірні обов’язки!

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