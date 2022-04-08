Важливо називати росіян росіянами, а путіна – путіним
Не орками, не свинособаками, не х#йлом, і не пітуном.
Особливо в англомовному просторі.
Я розумію, наскільки вони вам огидні, але в мене є пара аргументів:
1. Ви напевно ж читали Гаррі Поттера, або ваші діти читали, або просто чули. І певно знаєте про «того-кого-не-можна-назвати».
Головного злодія тобто, Волдеморта.
Так от, Джоан Роулінг не була першою авторкою цієї ідеї. Цей архетип широко зустрічається в фольклорі і інших художніх творах: згадайте того ж Біттлджуса, ім‘я якого не можна казати три рази, забобони акторів стосовно Макбет, або кількість імен для диявола (частина з них існує саме як ефімізми).
В культурі українських народів також присутній схожий архетип. Наприклад, гуцули, заходячи в ліс, називають змій палками, а медведів — вуйками, саме щоб не накликати на себе лиха.
Не називання зла на ім’я має сакральний сенс, але чи дійсно ми хочемо сакралізувати росіян і путіна?
Я — ні.
2. Цей пункт — найбільш важливий для англомовної комунікації.
Всі розуміють, для чого ми всі пишемо пости англійською — щоб нас розуміли англомовні люди по всьому світу.
Але писати пости англійською — ще не означає говорити з цими людьми однією мовою. Ми маємо враховувати і культурні контексти, в яких вони перебувають.
Так от, не забувайте, що для багатьох з цих людей Україна на їх культурній мапі з’явилась 5 тижнів тому.
Вони може і розберуться, чому ви зараз постите фотки орків з Володаря Кілець, але я вам гарантую, що цей культурний контекст не зчитується так само як серед вашого оточення.
Те саме стосується khuylo, pitun, putler, etc.
В копірайтингу (і маркетингу загалом) є концепція обізнаності цільової аудиторії. Коли ми створюємо тексти, обізнаність — це одна з речей, які ми маємо враховувати, щоб створити такий текст, який буде дійсно зрозумілим і відгукнеться.
В інформаційній війні це так само важливо.
Так що не забувайте про те, що контекст orks=russians ще в англомовному світі, можна сказати, що не існує.
Саме тому, коли ви пишите про орків — в голові англомовної людини це дорівнює тому, що ви НЕ пишите про росіян.
Хочете щоб світ зрозумів цей контекст — спочатку поясніть його.
Це правило створення контенту з урахуванням обізнанності аудиторій.
3. Росіяни мають нести відповідальність.
Колективну і особисту.
І відчувати її всюди.
Виходячи за рівень тактичної комунікаційної задачі (виграти війну і позбутись наративів російської пропаганди), в нас є ще стратегічна.
Ми переможемо. Війна закінчиться. Росіяни залишаться.
Так от, наша стратегічна задача — зробити так, щоб вони не мали безпечного місця для своїх імперських ідей.
Тому ми маємо повторювати саме те, що всі жорстокості, які відбуваються в України — це справа рук росіян. Не орків, не свиней, не звірів. Росіян.
Кожен раз, коли ви називаєте росіян якось по-іншому — ви розпорошуєте увагу.
Допоможіть світу запам’ятати, хто винен в цій трагедії.
(підказка — росіяни)."
Источник: telegram
Автор: Ксенія Ларіна