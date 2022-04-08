Важливо називати росіян росіянами, а путіна – путіним

Не орками, не свинособаками, не х#йлом, і не пітуном.

Особливо в англомовному просторі.

Я розумію, наскільки вони вам огидні, але в мене є пара аргументів:

1. Ви напевно ж читали Гаррі Поттера, або ваші діти читали, або просто чули. І певно знаєте про «того-кого-не-можна-назвати».

Головного злодія тобто, Волдеморта.

Так от, Джоан Роулінг не була першою авторкою цієї ідеї. Цей архетип широко зустрічається в фольклорі і інших художніх творах: згадайте того ж Біттлджуса, ім‘я якого не можна казати три рази, забобони акторів стосовно Макбет, або кількість імен для диявола (частина з них існує саме як ефімізми).

В культурі українських народів також присутній схожий архетип. Наприклад, гуцули, заходячи в ліс, називають змій палками, а медведів — вуйками, саме щоб не накликати на себе лиха.

Не називання зла на ім’я має сакральний сенс, але чи дійсно ми хочемо сакралізувати росіян і путіна?

Я — ні.

2. Цей пункт — найбільш важливий для англомовної комунікації.

Всі розуміють, для чого ми всі пишемо пости англійською — щоб нас розуміли англомовні люди по всьому світу.

Але писати пости англійською — ще не означає говорити з цими людьми однією мовою. Ми маємо враховувати і культурні контексти, в яких вони перебувають.

Так от, не забувайте, що для багатьох з цих людей Україна на їх культурній мапі з’явилась 5 тижнів тому.

Вони може і розберуться, чому ви зараз постите фотки орків з Володаря Кілець, але я вам гарантую, що цей культурний контекст не зчитується так само як серед вашого оточення.

Те саме стосується khuylo, pitun, putler, etc.

В копірайтингу (і маркетингу загалом) є концепція обізнаності цільової аудиторії. Коли ми створюємо тексти, обізнаність — це одна з речей, які ми маємо враховувати, щоб створити такий текст, який буде дійсно зрозумілим і відгукнеться.

В інформаційній війні це так само важливо.

Так що не забувайте про те, що контекст orks=russians ще в англомовному світі, можна сказати, що не існує.

Саме тому, коли ви пишите про орків — в голові англомовної людини це дорівнює тому, що ви НЕ пишите про росіян.

Хочете щоб світ зрозумів цей контекст — спочатку поясніть його.

Це правило створення контенту з урахуванням обізнанності аудиторій.

3. Росіяни мають нести відповідальність.

Колективну і особисту.

І відчувати її всюди.

Виходячи за рівень тактичної комунікаційної задачі (виграти війну і позбутись наративів російської пропаганди), в нас є ще стратегічна.

Ми переможемо. Війна закінчиться. Росіяни залишаться.

Так от, наша стратегічна задача — зробити так, щоб вони не мали безпечного місця для своїх імперських ідей.

Тому ми маємо повторювати саме те, що всі жорстокості, які відбуваються в України — це справа рук росіян. Не орків, не свиней, не звірів. Росіян.

Кожен раз, коли ви називаєте росіян якось по-іншому — ви розпорошуєте увагу.

Допоможіть світу запам’ятати, хто винен в цій трагедії.

(підказка — росіяни)."

Источник: telegram

Автор: Ксенія Ларіна

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