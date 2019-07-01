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Вакарчук назвал условие прекращения концертов "Океана Эльзы"

Вакарчук назвал условие прекращения концертов Океана Эльзы

Лидер партии Голос откажется от концертной деятельности, если займет пост в правительстве

Лидер партии Голос, украинский музыкант Святослав Вакарчук в эфире телеканала ICTV сказал, при каком условии концерты его группы "Океан Эльзы" станут невозможными.

Журналист напомнила Вакарчуку о том, что он говорил, что не прекратит концертную деятельность даже в том случае, если его партия победит на выборах в Верховную Раду. Вакарчук отметил: "Если при этом я не буду в исполнительной власти, потому что в исполнительной власти, возможно, это станет невозможно".

В ответ на уточнение журналистки насчет того, что он не отбрасывает возможность пойти и в исполнительную власть, Вакарчук сказал: "Безусловно, если мы идем к власти, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне и произносить пустые слова".

27 июня Комитет избирателей Украины призвал партии и кандидатов в депутаты отказаться от концертных и шоу-технологий на выборах, так как такие технологии существенно снижают качество выборов.

Источник: news.liga.net

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