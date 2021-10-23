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Вакцина від COVID-19 - не на все життя, це вакцина для життя! - Віктор Ляшко

Вакцина від COVID-19 - не на все життя, це вакцина для життя! - Віктор Ляшко

Вакцинація не втрачає і не повинна втрачати своєї актуальності і в період активної фази зростання рівнів захворюваності, навіть навпаки. Вакцина від COVID-19 - не на все життя, але це вакцина, щоб жити! Про це зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді України.

“Я ще раз закликаю всіх - вакцинуйтеся від COVID-19! Вакцинація - це ефективний захист для зменшення тяжкості хвороби. Нині в Україні на COVID-19 хворіє понад 300 тисяч українців. За останню добу госпіталізовано 5141, з них 94% - невакциновані. Ці цифри мають переконувати!”, - пояснив Віктор Ляшко.

Також міністр подякував медикам, що працюють із ковідними хворими:

"За чиюсь відмову вакцинуватися, розплачуються у реанімаціях наші медики, працюючи 24/7. Вони працюють щодня на межі власних сил рятуючи життя. І я дякую кожному медичному працівнику за його позицію і силу духу. Ми не забудемо жодного медика, життя якого обірвалось в боротьбі з пандемією”, - підсумував Віктор Ляшко.

За минулу добу від COVID-19 щепили майже 270 тис. українців, що є рекордом з початку кампанії вакцинації. На сьогодні хоча б одну дозу вакцини отримали 8 557 657 осіб, отримали дві дози – 6 829 174 людини. Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Источник: moz.gov.ua

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