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Вакцинация учителей в Харькове: полностью привиты 20% педагогов

Вакцинация учителей в Харькове: полностью привиты 20% педагогов

Еще 10% учителей сделали 1 прививку от COVID. Об этом сообщила директор департамента образования Харьковской мэрии Ольга Деменко, передает корреспондент МГ “Объектив”.

“На сегодня 2 вакцины сделали (то есть полностью вакцинированы) – почти 20% работников школ. Еще 10% сделали по 1 прививке, то есть буквально через неделю-две они присоединятся к этим педагогам. Если же рассмотреть конкретно, то есть школы, где уже более 50% о вакцинировано, а есть где, например, 10%. Мы эту ситуацию изучаем”, – сообщила Ольга Деменко.

Она уточнила, что в системе образования города 22 тысячи сотрудников. Это дошкольные учебные заведения, школы и внешкольные учреждения. Из них 12 тысяч – педагогических работников. Количество учителей в школах Харькова – 8,5 тыс.

Ольга Деменко также подчеркнула, что заставить вакцинироваться учителей не могут. Это индивидуальное решение каждого. При этом руководитель харьковской сферы образования уверена, что учителя “как никто другой понимают, что единственный правильный путь к формированию коллективного иммунитета – это вакцинация”.

Также Деменко заявила, что несмотря на “зеленую зону”, в которой сейчас находится Харьков, карантинные меры в школах и детсадах никто не ослабит.

“Сейчас мы в “зеленой” зоне, но мы четко понимаем, что это может в любое время измениться. Поэтому противоэпидемические мероприятия никто не отменял. Ни проветривание, ни обработку, ни антисептики, ни масочный режим, ни несколько входов в школу… Родители, опять же, простите, в школу заходить не будут”, – сказала директор департамента.

Напомним, не так давно Кабмин внес изменения в карантинные постановления. Решено, что если в школе вакцинированы 80% сотрудников (не только учителей, а всех работников), то даже в “красной” зоне такую школу не будут переводить на дистанционную форму обучения.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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