Вакциновані бустерною дозою отримають 500 грн за програмою єПідтримка

Усі українці, вакциновані бустерною дозою від коронавірусної хвороби і мають завантажений в Дії COVID-сертифікат, зможуть отримати додатково 500 грн у рамках програми єПідтримка. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

«Триває наша спільна боротьба з COVID-19. Що можете зробити ви, крім простого дотримання норм безпеки? Вакцинуватися! Наразі кількість випадків дійсно зростає, але кількість госпіталізацій значно менша – зайнято лише 28% ліжкомісць. Тобто, більше ніж 2/3 ліжок – вільні. Нехай такими вони і залишаються. Для цього потрібно продовжувати збільшення темпів вакцинації в Україні», – зазначив Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО 24 січня.

Щоб зберегти ці здобутки, потрібно збільшувати темпи вакцинації.

«Завдяки збільшенню кількості вакцинованих ми маємо на сьогодні не високий рівень госпіталізації. Наразі хворими зайнято лише 28% ліжкомісць. Водночас ми і далі нарощуємо темпи щеплення, зокрема організовано роботу мобільних бригад у тих територіальних громадах, де щеплено менше ніж 25% мешканців», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Від учора, в рамках програми єПідтримка, люди старші 60 років можуть придбати ліки на 1000 грн, які держава виплачує вакцинованим. Крім цього, протягом лютого програма буде додатково розширена для літніх людей: вони зможуть оплачувати комунальні послуги.

Також незабаром до програми єПідтримка будуть включені громадяни України віком 14–18 років. Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театр та подорожі, вони зможуть витрачати гроші на освітні проєкти: на курси, програми, інші освітні послуги.

Вакцинація довела свою ефективність та безальтернативність не тільки в Україні, а і в усьому світі. Бережіть себе – вакцинуйтеся!

Записатися на щеплення можна в будь-який пункт чи центр вакцинації: https://vaccination.covid19.gov.ua/list

Источник: moz.gov.ua

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