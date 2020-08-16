Валерія Коломієць: процес оновлення національної стратегії у сфері прав людини триває

Під головуванням заступниці Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць відбулася нарада щодо узгодження позицій заінтересованих органів до проєкту Указу Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».

Як зазначила заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, Національна стратегія у сфері прав людини є одним з головних документів, що впроваджується задля покращення ситуації з дотриманням прав людини в Україні, а її реалізація є в тому числі і одним із ключових зобов’язань України щодо утвердження, забезпечення та захисту прав і свобод людини відповідно до Конституції України, міжнародних та європейських стандартів у сфері прав людини. Проте у 2020 році строк виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії добігає кінця. До того ж, зміст самої Нацстратегії потребує оновлення, зокрема, для подальшої успішної співпраці України та Європейського Союзу.

Відтак, наразі триває процес оновлення Національної стратегії у сфері прав людини. Зокрема, під час чергової наради вдалося узгодити позиції щодо зауважень, які надійшли від органів державної влади та заінтересованих сторін до тексту проєкту Указу, у таких стратегічних напрямах, як запобігання та протидія дискримінації; забезпечення права на справедливий суд; забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості; забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; запобігання та протидія домашньому насильству; запобігання та протидія насильству за ознакою статі, експлуатації, торгівлі людьми; забезпечення прав корінних народів і національних меншин; забезпечення права на працю та соціальний захист; забезпечення права на охорону здоров’я; забезпечення екологічних прав; забезпечення права на освіту; забезпечення прав дитини; забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства, у тому числі біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб; ужиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; захист прав осіб, які проживають в населених пунктах у безпосередній близькості до лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

«Маємо у найближчі тижні перейти від розробки стратегічного документа до власне формування нового Плану дій, що дасть змогу у найближчі 3 роки забезпечити ефективну імплементацію положень Національної стратегії у сфері прав людини в Україні. Нам важливо щоб стратегія була дійсно реалізована, щоб з наступного року ми користувалися реалістичним виконуваним планом дій, який буде відповідати найбільш актуальним викликам у захисті прав людини в Україні, покривати якнайбільшу кількість стейкхолдерів та уразливі категорії людей. Права людини повинні стати кроссекторальною засадою, якою керуються органи влади у своїй діяльності», – наголосила Валерія Коломієць.

Заступниця Міністра також додала, що новий План дій щодо реалізації Національної стратегії буде діяти протягом трьох років, що дозволить якісно напрацювати новий концепт самої стратегії, дозволить більш прогнозовано скласти сам план і уникнути в подальшому втрати актуальності заходів.

Источник: minjust.gov.ua

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