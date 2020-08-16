Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 88

Валерія Коломієць: процес оновлення національної стратегії у сфері прав людини триває

Валерія Коломієць: процес оновлення національної стратегії у сфері прав людини триває

Під головуванням заступниці Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць відбулася нарада щодо узгодження позицій заінтересованих органів до проєкту Указу Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».

Як зазначила заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, Національна стратегія у сфері прав людини є одним з головних документів, що впроваджується задля покращення ситуації з дотриманням прав людини в Україні, а її реалізація є в тому числі і одним із ключових зобов’язань України щодо утвердження, забезпечення та захисту прав і свобод людини відповідно до Конституції України, міжнародних та європейських стандартів у сфері прав людини. Проте у 2020 році строк виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії добігає кінця. До того ж, зміст самої Нацстратегії потребує оновлення, зокрема, для подальшої успішної співпраці України та Європейського Союзу.

Відтак, наразі триває процес оновлення Національної стратегії у сфері прав людини. Зокрема, під час чергової наради вдалося узгодити позиції щодо зауважень, які надійшли від органів державної влади та заінтересованих сторін до тексту проєкту Указу, у таких стратегічних напрямах, як запобігання та протидія дискримінації; забезпечення права на справедливий суд; забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості; забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; запобігання та протидія домашньому насильству; запобігання та протидія насильству за ознакою статі, експлуатації, торгівлі людьми; забезпечення прав корінних народів і національних меншин; забезпечення права на працю та соціальний захист; забезпечення права на охорону здоров’я; забезпечення екологічних прав; забезпечення права на освіту; забезпечення прав дитини; забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства, у тому числі біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб; ужиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; захист прав осіб, які проживають в населених пунктах у безпосередній близькості до лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

«Маємо у найближчі тижні перейти від розробки стратегічного документа до власне формування нового Плану дій, що дасть змогу у найближчі 3 роки забезпечити ефективну імплементацію положень Національної стратегії у сфері прав людини в Україні. Нам важливо щоб стратегія була дійсно реалізована, щоб з наступного року ми користувалися реалістичним виконуваним планом дій, який буде відповідати найбільш актуальним викликам у захисті прав людини в Україні, покривати якнайбільшу кількість стейкхолдерів та уразливі категорії людей. Права людини повинні стати кроссекторальною засадою, якою керуються органи влади у своїй діяльності», – наголосила Валерія Коломієць.

Заступниця Міністра також додала, що новий План дій щодо реалізації Національної стратегії буде діяти протягом трьох років, що дозволить якісно напрацювати новий концепт самої стратегії, дозволить більш прогнозовано скласти сам план і уникнути в подальшому втрати актуальності заходів.

Источник: minjust.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кабмин

Читайте ещё:

Україна стала лідером Рейтингу прозорості публічних закупівель
Сегодня 11:11    85
Сергій Шкарлет: залишки освітньої субвенції у разі потреби можуть бути використані на організацію дистанційного навчання
Сегодня 10:57    87
Денис Улютін: Зростання податкових надходжень вдалося досягти завдяки ефективній роботі в напрямку боротьби з податковим шахрайством та запобіганню використання схем формування фіктивного податкового кредиту
Сегодня 10:05    85
Денис Шмигаль: Національна економічна стратегія — це впевненість у майбутньому для бізнесу та населення
Сегодня 09:27    99
Дмитро Сенниченко: Ефективною та якісною роботою ми повертаємо довіру до державних інституцій
Сегодня 08:14    99
До запуску оренди державного майна за новими, прозорими правилами все готово
15.08.2020 11:03    187
Мінсоцполітики запроваджує електронний інформаційний обмін з Міносвіти з метою підвищення якості надання соціальних послуг
15.08.2020 10:11    122
Мінекономіки опублікувало урядовий прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки
15.08.2020 09:58    121
Зростання мінімальної заробітної плати збільшить надходження ПДФО на 1,2 млрд грн та ЄСВ на 1,7 млрд грн, - Міністр фінансів Сергій Марченко
15.08.2020 09:46    120
Мінцифра розпочинає реалізацію спільних проєктів із Мінмолодьспорт
15.08.2020 08:22    109
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 