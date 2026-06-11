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«Вампір» замість пікапа: як важкий бомбер рятує життя на передовій (ВІДЕО)

«Вампір» замість пікапа: як важкий бомбер рятує життя на передовій (ВІДЕО)

Яку роль на фронті виконує важкий бомбер «VAMPIRE»? Чи впливають погодні умови на можливість вильоту? Як організована логістика та наскільки ефективною вона є в умовах сучасної війни?

На зв’язку прикордонник Буря – пілот бомбера «VAMPIRE» підрозділу «ОРІОН», який розповів про всі особливості роботи з цим видом дронів.

Саме «VAMPIRE» дає змогу доставляти на позиції практично все необхідне: від води та продуктів харчування до боєприпасів і пального. Сьогодні його робота значною мірою замінила вкрай небезпечні підвози провізії та майна на пікапах, що суттєво знижує ризики для особового складу та допомагає зберігати життя військовослужбовців.

Війна змінюється. «KіІІ zоnе» – це нова реальність, до якої необхідно адаптуватися. Саме тому підрозділ постійно розвивається та шукає людей, готових навчатися, вдосконалювати свої навички й працювати на результат.

Вважаєш, що зможеш реалізувати себе саме в цій справі? Або прагнеш знайти своє місце серед найкращих? Заповнюй анкету на Lobby X або пиши нам у Direct – допоможемо обрати вакансію в підрозділі «ОРІОН».

«ОРІОН» – бойовий підрозділ Державної прикордонної служби України у складі бригади Гвардії наступу «Помста».

Джерело: dpsu.gov.ua

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