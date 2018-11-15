Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу накануне 85-й годовщины голодомора в Украине и заявил о предоставлении автокефалии украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу накануне 85-й годовщины Голодомора в Украине. Варфоломей также заявил о решении предоставить автокефалию Украинской церкви.

Об этом говорится в его обращении. https://www.uocofusa.org/news_181113_3.html

"Константинопольская Церковь Матерь, общается со всеми Вами с тяжестью на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от преднамеренного и жестокого голода", - говорится в заявлении.

"Мы вмешиваемся, потому что это наш долг - исключительно на основе достоверно церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев - ради истины и традиций Церкви, защиты канонического порядка и идентичности Православия, всегда для развития тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти", - также говорится в обращении.

"Пусть Бог даст покой душам всех жертв Голодомора, и Он может дать вам всем, дорогие дети, терпения в испытаниях, а также любовь и прощение друг к другу. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого Духа будет с вами всеми. Аминь", - заявил Варфоломей.

Источник: prm.ua

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