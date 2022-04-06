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"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений". Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в Буче

Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в Буче

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил в "Твиттере" новое обращение к россиянам. Он начал и закончил его с фраз на русском языке.

"Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факты", - сказал по-русски Джонсон, а затем перешел на английский (но его выступление сопровождается русскими субтитрами). Премьер говорил о событиях в городах под Киевом, откуда недавно вышли российские войска и где украинские власти и западные журналисты обнаружили десятки убитых мирных жителей.

"Зверства российских войск Буче, Ирпене и других городах Украины повергли в ужас весь мир, - сказал премьер-министр. – Массовые убийства мирных жителей – им связали руки и расстреляли. Женщины подвергались изнасилованию на глазах своих малолетних детей. Сожженные не до конца трупы свалены в братские могилы или просто брошены гнить на улице".

"Свидетельства столь шокирующие, столь жуткие, неудивительно, что ваше правительство скрывает от вас эти факты, - продолжил Джонсон. – Ваш президент знает, что если вы увидите происходящее, вы не будете поддерживать его войну. Он знает, что эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая провожает сына на военную службу. И он знает, что они ложатся пятном на честь самой России".

Далее Джонсон призвал россиян устанавливать VPN-приложения, которые позволяют обходить введенную российскими властями блокировку независимых новостных ресурсов. "А узнав правду – поделитесь ею с другими. Те, кто за этим стоит, ответят за все. История не забудет и тех, кто отвел глаза", - сказал он.

В конце Джонсон снова перешел на русский язык: "Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени".

Несмотря на фотографии, видеоролики, свидетельства очевидцев и расследования независимых журналистов, российские власти заявляют, что армия РФ не виновна в гибели мирных граждан в Буче и других украинских городах.

Москва также обвиняет Киев в фабрикации свидетельств о зверствах российских военных, не приводя при этом заслуживающих доверия доказательств. Идиоты. Увы.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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