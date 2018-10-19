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"Ваши дети за счет наших живут в шоколаде": украинским политикам показали, как они паразитируют на стране

Ваши дети за счет наших живут в шоколаде: украинским политикам показали, как они паразитируют на стране

Украинских политиков уличили в лицемерии

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В начале весны в Верховной Раде было создано межфракционное объединение с пафосным названием «Чужих детей не бывает», однако на практике результаты его работы оставляют желать лучшего

На проблемы украинских детей обратил внимание журналист Игорь Лесев в новым выпуске передачи «Не добрый вечер», пишет издание Рoliteka.

Он отметил, что в последнее время в Украине произошел целый ряд громких инцидентов с участием детей.

«Недавно в самом центре Киева произошло дикое событие. Огромная группа подростков разграбила магазин на улице Грушевского. …И самое интересное. На это никак не отреагировала полиция», — напомнил журналист.

 

Ваши дети за счет наших живут в шоколаде: украинским политикам показали, как они паразитируют на стране

 

Он обратил внимание на то, что это происходило в правительственном районе в доме, где расположена одна из квартир Петра Порошенко.

Лесев подчеркнул, что это не первый раз, когда в Украине банда подростков организовывает налет на магазин или торговый центр. Он также вспомнил о случаях избиений в школах и других зверствах, которые устраивают дети.

Он попытался найти виновных в сложившейся ситуации.

«Подростки натягивают на себя именно те ценности, которые доминируют в обществе. А в современном украинском обществе доминируют ценности силы и безнаказанности», — считает Лесев.

 

Ваши дети за счет наших живут в шоколаде: украинским политикам показали, как они паразитируют на стране

 

Журналист также обратил внимание на лицемерие украинских чиновников.

«Они рассказывают, что чужих детей не бывает. Но они нам врут. Потому что их дети живут в другом измерении», — подчеркнул Лесев.

Он напомнил о том, что дети большинства украинских политиков, в том числе Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, Владимира Омеляна, Виталия Кличко, Игоря Кононенко, Ирины Геращенко, Артура Герасимова, Максима Бурбака и многих других учатся, а часто еще и живут, за границей.

«Дети украинских политиков живут в сказочном мире. Они получают лучшее в мире образование. Их лечат в лучших поликлиниках планеты. Они по десять раз в году путешествуют по разным странам мира», — отметил Лесев.

При этом он подчеркнул, что все это доступно этим детям не за счет их родителей.

«Дети украинских политиков кучеряво живут за счет сотен тысяч других украинских детей… Поэтому, не надо врать, что чужих детей не бывает. Есть ваши дети, и есть наши. И ваши дети за счет наших детей живут в шоколаде», — подытожил журналист.

 

 

Источник: http://znaj.ua

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Темы: мажоры, рада

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